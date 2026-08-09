Darum staunt Spanien jetzt über RB Leipzig

Maximilian Huber , Alina Heidenreich 09.08.2026 • 10:47 Uhr Kaum ein Klub hat zuletzt für so viele Schlagzeilen gesorgt wie Real Madrid. Insider Miguel Gutierrez gibt bei SPORT1 Einblicke, wie die Entwicklungen im Umfeld aufgenommen wurden.

Der 6. August wird als einer der ereignisreichsten Tage in der Vereinsgeschichte von Real Madrid eingehen. Erst die Vertragsverlängerung mit Superstar Vinícius Júnior, der bis zuletzt mit einem möglichen Transfer zum FC Arsenal in Verbindung gebracht wurde. Dann die vermeintliche Absage von Rodri, der sich wohl für den FC Barcelona entschieden hat.

Seinen Höhepunkt fand der Tag schließlich in der Verpflichtung von Yan Diomande, der für mindestens 125 Millionen Euro Ablöse aus Leipzig zu den Königlichen wechselt. Der 19-Jährige unterschrieb bis 2033. Im Gespräch mit SPORT1 spricht Miguel Gutierrez, Real-Insider und Experte für den spanischen Fußball, über die Reaktionen im emotionalen Madrider Vereinsumfeld.

SPORT1: Es waren bewegende 24 Stunden bei Real Madrid. Wie wurden die Geschehnisse in Spanien aufgefasst?

Miguel Gutierrez: Ich verfolge Madrid schon seit vielen Jahren, aber so einen Tag habe ich noch nie erlebt. Erst die Verlängerung von Vinícius Júnior, die nach den Gerüchten mit Arsenal ein wichtiges Signal sendet. Dann die Diomande-Verpflichtung und dann auch noch die Absage von Rodri an Real, der sich nach einem Gespräch mit Hansi Flick wohl dazu entschieden hat, nach Barcelona zu wechseln. Klar, Barcelona musste nach der Verletzung von Frenkie de Jong im Mittelfeld reagieren, aber auch Real Madrid benötigt dort Verstärkung. Klar ist: Die Diomande-Verpflichtung überschattet alles ein bisschen.

„Nicht die gleiche Strahlkraft wie Olise“

SPORT1: Wie wird der Transfer im Umfeld aufgefasst?

Miguel Gutierrez: In Spanien ist man schon überrascht, wie gut Leipzig, insbesondere

Marcel Schäfer und Oliver Mintzlaff, den Deal über die Bühne gebracht haben. Das ist

der teuerste Transfer in der Geschichte von Real Madrid. Die Strahlkraft ist vielleicht

nicht dieselbe wie bei beispielsweise Michael Olise. Aber die Fans in Spanien haben

mitbekommen, was Diomande in Leipzig oder auch bei der ivorischen

Nationalmannschaft geleistet hat. Real-Präsident Florentino Pérez sucht immer nach jungen Talenten, nach einem Lamine Yamal von Madrid. Das hat mit Franco Mastantuono damals nicht geklappt, der für 60 Millionen zu Real kam. Mit Diomande hat man jetzt einen ähnlichen Spielertyp geholt, der in Leipzig schon bewiesen hat, warum der Klub damals richtig lag, als man ihn von Leganés verpflichtete.

SPORT1: Verfolgt man RB Leipzig in Spanien überhaupt? Real Madrid hat enorm viel

Geld für Diomande auf den Tisch gelegt, der erst eine gute Saison gespielt hat.

Gutierrez: Es gibt viele Beispiele von Spielern, die sich innerhalb von einem

halben Jahr aufgewertet haben. In Deutschland gab es auch den Fall Woltemade.

Diomande hat beispielsweise schon in der Saison 2024/25 mit Leganés im Bernabéu

sein Debüt gefeiert und dort einige Aktionen gezeigt, bei denen man sein Potenzial

erkennen konnte. Die zwei vergangenen Saisons blieb Real Madrid ohne Titel. Deshalb muss der Klub jetzt reagieren, weil die Konkurrenz groß ist. Ein drittes Jahr ohne Titel kann sich Real Madrid nicht erlauben.

„Diomande war eine herausragende Alternative“

SPORT1: Real hat lange nicht mehr über 200 Millionen Euro in einem Transfersommer

ausgegeben. Jetzt investiert der Klub wieder massiv. Ist ein Transfer wie Diomande für die Fans vielleicht trotzdem eine Enttäuschung, weil zuvor größere Namen wie Olise oder Julián Álvarez gehandelt wurden?

Gutierrez: Diomande hat in Spanien bereits eine gute Presse. Viele haben ihn auch bei der Weltmeisterschaft gesehen und mitbekommen, was er für ein Spielertyp ist. Wie bereits gesagt: Er hat vielleicht nicht die gleiche Strahlkraft wie Olise, Álvarez oder auch Haaland, der teilweise auch genannt wurde. Aber Real braucht unbedingt einen Rechtsaußen. Da eine Verpflichtung von Olise nicht möglich war, war Diomande eine herausragende Alternative. Deshalb glaube ich, dass die Fans zufrieden sind. Vor allem, wenn der Junge liefert, Tore vorbereitet und selbst trifft.

SPORT1: Mit Diomande verpflichtet man einen jungen Spieler. Wie ausschlaggebend

war auch das Alter?

Gutierrez: Diomande war nicht nur für Real Madrid, sondern auch für Paris

Saint-Germain, für Liverpool, für viele Klubs interessant. Zumal er auch einen Mehrwert

durch sein Alter bietet. Historisch gesehen waren einige der großen Superstars von Real

Madrid schon älter. David Beckham war 28 Jahre, Zinédine Zidane war 29 Jahre alt, als

sie zu Real Madrid gekommen sind.

SPORT1: Rodri wäre mit 30 Jahren auch ein älterer Spieler gewesen. Er hat sich nun offenbar gegen Real Madrid entschieden.

Gutierrez: Man darf nicht vergessen, dass der Geschäftsführer von Manchester City,

Ferran Soriano, Katalane ist. Der ist immer noch eng mit Barcelona und seiner Stadt

verbunden. Und ich glaube schon, wenn Barcelona Rodri wirklich haben will, dann wird

das auch funktionieren. Das Verhältnis zwischen Barcelona und Manchester City ist

recht eng. Deshalb sehe ich überhaupt kein Problem, dass man sich da einigt.

Neuer Zündstoff für die Clásico-Rivalität

SPORT1: Inwiefern ist diese Kehrtwende von Rodri auch eine Beleidigung für Real

Madrid?

Gutierrez: Für viele Real-Fans ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Viele

wollten Rodri bei Real sehen, weil er ja auch gebürtiger Madrilene ist. Und Rodri selbst

hat immer wieder geäußert, dass er gerne nach Spanien zurückkehren möchte. Er hat

den Namen Real Madrid zwar nie in den Mund genommen, trotzdem haben viele Fans mit ihm geliebäugelt. Aber dass ein Spieler zum Erzrivalen geht, passiert in Spanien

auch nicht das erste Mal. Und diese gesunde Rivalität gehört zum Fußball dazu.

SPORT1: Wenn so ein Weltklasse-Spieler wie Rodri auf dem Markt ist, müsste sich der

FC Bayern nicht auch mehr um solche Spieler bemühen?