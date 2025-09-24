League Cup: Trainer Howe setzt Nick Woltemade auf die Bank

Beim League-Cup-Duell gegen Bradford City (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) sitzt Newcastle Uniteds Startstürmer Nick Woltemade zunächst nur auf der Bank.
Trainer setzt Woltemade auf die Bank
Trainer Eddie Howe verzichtete in seiner Startaufstellung auf den deutschen Nationalstürmer und beorderte stattdessen William Osula, der im Sommer noch kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt stand, in das Sturmzentrum.
Wird Woltemade für Arsenal geschont?
Da Newcastle nur vier Tage später im Spitzenspiel der Premier League gegen den FC Arsenal antreten muss, spekulierten verschiedene englische Medien schon, dass Howe Woltemade im Pokalspiel gegen den Außenseiter aus Bradford bewusst schonte.
Auf der Pressekonferenz sagte Howe: „Es liegt an jedem Einzelnen, sich mit Toren einzubringen“, denn das habe die Mannschaft über die Jahre hinweg „wirklich gut“ gemacht. „Das muss auch diesmal wieder der Fall sein“, fügte der Coach hinzu.
Howe: „Wir haben ihm keine Chancen verschafft“
Am Sonntag durfte Woltemade gegen den AFC Bournemouth von Beginn an ran, konnte seinem Team beim 0:0 jedoch nicht zum Sieg verhelfen. „Wir haben ihm keine Chancen verschafft, und als Mittelstürmer ist man in gewisser Weise auf solche Vorlagen angewiesen, die wir ihm nicht ausreichend geliefert haben“, ärgerte sich Howe.
Woltemade hatte zuletzt mit seiner Fitness und der Physis in der Premier League zu kämpfen. Nach dem 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers sagte sein Teamkollege Bruno Guimaraes: „Ich mag ihn sehr. Aber wir haben gesehen, dass er noch nicht an die Geschwindigkeit der Premier League gewöhnt ist. Nach 45 Minuten bekam er Krämpfe“, lachte der Brasilianer und ergänzte: „So etwas habe ich noch nie gesehen!“