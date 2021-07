Olympique Marseille: Transferoffensive mit Gerson, de la Fuente, Balerdi, Guendouzi

Für einen Angriff in der neuen Saison nimmt Marseille nun ordentlich Geld in die Hand. Mit bisher 36,5 Millionen Euro an Ausgaben in diesem Transfersommer liegt Marseille mit Abstand auf Platz eins in der Ligue 1 - eine Ansage an Klubs wie Überraschungsmeister OSC Lille, die AS Monaco und allen voran den ungeliebten Erzrivalen PSG aus der französischen Hauptstadt.