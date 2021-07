Wie Stade Rennes mit Camavinga und Doku Europa verrückt macht

Mit Eduardo Camavinga steht das französische Supertalent schlechthin in den Reihen des Tabellensechsten der abgelaufenen Spielzeit. Er debütierte bereits mit 16 Jahren in der Ligue 1, in diesem Sommer will der 18-Jährige voraussichtlich den nächsten Schritt gehen. Camavinga steht bei sämtlichen Top-Klubs auf dem Zettel, Rennes dürfte trotz nur noch einem Jahr Vertragslaufzeit eine stattliche Ablösesumme erhalten.