PSG: Was ist mit Sergio Ramos los, der noch kein Debüt gefeiert hat

Immerhin ist das letzte Spiel von Ramos lange her und in seinem Alter steckt auch eine Muskel-Maschine wie der Spanier nicht mehr jede Blessur ohne Weiteres weg. Die PSG-Fans jedenfalls fiebern dem Debüt entgegen. Doch mit jedem Tag, mit dem sich dieses herauszögert, dürften mehr Zweifel an der die Leistungsfähigkeit eines der besten Innenverteidiger des letzten Jahrzehnts aufkommen.