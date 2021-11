Ligue 1: Jerome Boateng platz der Kragen, Streit mit Cherki

Die Frage ist, ob sich die Gemüter in der Länderspielpause beruhigt haben. Am Samstag steht für OL ein wichtiges Spiel gegen Olympique Marseille an. Lyon steht nur auf Rang acht in der Ligue 1, obwohl Boateng nach seinem Wechsel nach Frankreich zuvor durchaus für einige positive Schlagzeilen sorgen konnte.