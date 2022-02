Ligue 1 - Lyon-Trainer Peter Bosz: Xherdan Shaqiri scheiterte, weil ihm gewisse Qualitäten fehlen

In der Ligue 1 kam „Shaq“ nie wie gewünscht zur Geltung - obwohl er als Wunschspieler zum Team von Trainer Peter Bosz gestoßen war. Am Donnerstag erklärte der ehemalige Bundesliga-Coach nun, warum Shaqiri nach dem Wechsel im vergangenen Sommer so gar nicht funktionieren wollte. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)