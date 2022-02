Lionel Messi zeigt bei Paris Saint-Germain aufsteigende Form vor CL-Duell mit Real Madrid

„Bisher ist Messi im PSG-Trikot eine reine Enttäuschung“, konstatierte Ex-PSG-Spieler Jérôme Rothen, Moderator beim Radio-Sender RMC Sport: „Ich schaue mir jedes Paris-Spiel an und jedes Mal muss ich feststellen, dass Leo weit weg von seiner Top-Form ist. Wann wird er endlich sein wahnsinniges Potenzial zeigen? Dass er ein paar Wochen zur Anpassung in einer für ihn völlig neuen Umgebung braucht, ist ja ok, aber jetzt muss er liefern, denn für PSG geht es in den kommenden Wochen um alles oder nichts in der Champions League.“