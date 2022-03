FC Bayern: Leihkeeper nervt Neymar & Mbappé - Alex Nübel überzeugt gegen PSG!

Monacos Eigentümer Dimitri Rybolovlev hat bereits angekündigt, dass im kommenden Sommer der große Umbruch erfolgen soll. Die Ziele in der Europa League (mindestens Halbfinale) und im französischen Pokal (Aus im Halbfinale) wurden verfehlt, und aktuell steht AS nur auf Platz sieben in der Ligue 1.