Ligue 1: Ex-FC-Bayern-Talent Flavius Daniliuc wird Neymar-Albtraum bei Nizza - PSG

In der Saison kam Daniliuc zu vier Einsätzen für die zweite Mannschaft der Münchner, die in dieser Saison die Meisterschaft in der 3. Liga gewann. Im Sommer 2020 folgte der nächste Schritt. Daniliuc entschied sich gegen einen Verbleib an der Säbener Straße und wechselte nach Nizza, wo mit Dante ein weiterer ehemalige Bayern-Spieler die Fußballstiefel schnürt.