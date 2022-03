Ligue 1: Lionel Messi wird von PSG-Fans ausgepfiffen - Henry verteidigt ihn

„Letzte Woche haben die PSG-Fans Messi ausgebuht. Wie kann man den größten Spieler aller Zeiten ausbuhen? Den Mann, der die meisten Tore in der Ligue 1 vorbereitet hat“, echauffierte sich der Franzose am Sonntag bei der blamablen 0:3-Niederlage gegen den AS Monaco, bei der Messi jedoch aufgrund einer Krankheit pausieren musste. „Heute hat die Mannschaft ohne Messi nichts hinbekommen.“