Ligue 1: PSG-Fans kündigen nach Real-Schmach heftige Proteste an

Bereits vor dem Hinspiel gegen Real vor vier Wochen gab es einen langen Brief des CUP (Collectif Ultras Paris) - der größte und einflussreiche PSG-Fan-Klub - direkt an die Bosse adressiert. Dabei ging es unter anderem um die mangelnde Identifikation der Stars mit ihrem Klub, sowie um heftige Vorwürfe an die Entscheider, die zwar Jahr für Jahr in der Lage sind, die klangvollsten Namen der Fußball-Welt zu verpflichten, nicht aber, eine vernünftig funktionierende Mannschaft aufzubauen.