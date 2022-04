Ligue 1: Schwalbe von Ex-Herthaner lässt Neymar bei PSG - Marseille ausflippen

So spielte sich die wilde Szene beim 2:1-Sieg der Pariser ab: Neymar fühlte sich tief in der eigenen Hälfte vom Ex-Schalker Amine Harit gefoult, der Schiri ließ aber weiterlaufen. Nach ein paar Worten an den Linienrichter rappelte sich Neymar auf, und rannte auf Matteo Guendouzi zu, der mittlerweile in Ballbesitz war.