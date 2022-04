PSG: So stark ist Offensivtalent Ismael Gharbi - folgt bald der Wechsel wie Coman & Nkunku?

Guillaume Serra, ein anderer ehemaliger Trainer beschreibt Gharbis Fähigkeiten am Ball gar als „technisch überdurchschnittlich.“ „Er ist in der Lage, in der Mitte zu spielen, aber auch auf der Außenbahn, wo er dann in Richtung Tor driften kann“, fügte er im Gespräch mit RMC hinzu. „Er hat auch ein gutes Gespür dafür, wenn er vor dem Tor steht.“