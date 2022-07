Ligue 1: Diesen Plan hat Paris Saint-Germain für Lionel Messi

Vor der WM in Katar wird von der Messi-Seite auch keine Entscheidung zur Zukunftsplanung erwartet. PSG profitierte bisher vor allem auch in Marketing-Fragen von der Messi-Ankunft. Selbst in einem Team mit Neymar und Kylian Mbappé stach der Name des langjährigen Barca-Star heraus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)