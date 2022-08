"Was will PSG eigentlich mit Renato Sanches?" Wer für den Bayern-Flop die Rettung sein könnte

In Lille blieb er drei Jahre und wurde gleich nach seiner zweiten Spielzeit in der Ligue 1 also Meister. Aber als es darum ging, die Eckpfeiler des LOSC zu erwähnen, tauchte sein Name selten auf. Stattdessen wurde über den türkischen Torjäger Burak Yilmaz, Abwehrchef Fonte oder Torwart Mike Maignan (seit einem Jahr beim AC Mailand) gesprochen.