„Bullshit!“ PSG-Legende Rothen beschimpft Lionel Messi

Das sind deutliche Worte!

Eigentlich überzeugt Lionel Messi bei Paris Saint-Germain in dieser Saison endlich. In 24 Pflichtspielen gelangen dem Weltmeister satte 15 Treffer und 14 Vorlagen.

Trotzdem wird der Argentinier, der an einer Oberschenkelverletzung laboriert und für das Duell in der Champions League gegen den FC Bayern am Dienstag fraglich ist, nun von einer Klub-Legende beschimpft.

Jerome Rothen spielte einst für PSG

Jérôme Rothen stand in 180 Partien für den Verein auf dem Platz und ist alles andere als ein Fan von Messi.

In seinem Podcast Rothen s‘enflamme schimpfte er, als es um eine mögliche Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags des 35-Jährigen ging: „Das ist eine schlechte Idee.“

“Messi gibt sich keine Mühe“

Dann redete sich Rothen in Rage. „Messis Verlängerung ist Bullshit, schon vom Kader her. Wir haben gesehen, dass PSG durch das Financial Fairplay blockiert ist. Denn die Gehaltsliste ist explodiert. Sie haben nun die Möglichkeit, eine große Summe Geld zu sparen, da Messis Gehalt beträchtlich ist. Es ist eine sehr schlechte Idee, mit Messi zu verlängern."