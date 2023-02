Henry wettert gegen Neymar-Freunde - "Mit solchen Freunden brauchst du keine Feinde mehr“

Konkret sprach Henry über den Wirbel um den Brasilianer nach der 0:1-Niederlage im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen den FC Bayern. Der 31-Jährige hatte am Tag nach dem Spiel an einem Pokerturnier teilgenommen. Dazu waren Bilder in die Öffentlichkeit geraten, die den PSG-Star bei einem Besuch der Fastfood-Kette McDonalds zeigten.