Ligue 1: Neymar-Schock bei PSG-Spektakel! Superstar verletzt sich gegen Lille

Was für ein irres Spiel!

Paris Saint-Germain hat in einer wilden Partie gegen OSC Lille mit 4:3 (2:1) gewonnen und damit den Negativtrend von wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen in Folge beendet. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1)

Beide Mannschaften lieferten sich ein packendes Duell, in dem Lille einen schnellen 0:2-Rückstand in ein 3:2 drehte, nur um dann in der Nachspielzeit durch einen sehenswerten Freistoß von Lionel Messi (90.+5) doch noch zu verlieren.