Ligue 1: PSG ohne Messi und Mbappé chancenlos in Monaco

Im Top-Duell der Ligue 1 ist das Star-Ensemble um Neymar chancenlos und verliert klar mit 1:3 (1:3) beim Tabellen-Zweiten AS Monaco. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Durch den Sieg verkürzten die Monegassen den Rückstand auf den Tabellenführer auf sieben Punkte. Bei PSG zeigt die Formkurve vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister am Dienstag nach unten. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Nach drei Niederlagen in der Liga und dem Pokal-Aus am vergangenen Mittwoch bei Olympique Marseille sind die Sorgen seit dem Jahresbeginn enorm gewachsen.

Monaco dominiert gegen Paris nach Belieben

Die enorm ersatzgeschwächten Pariser, die ohne die verletzten Kylian Mbappé und Lionel Messi antraten, erwischten einen denkbar schlechten Start. Direkt die erste Chance der Gastgeber nutzte Aleksandr Golovin in der vierten Minute, um aus kurzer Distanz seine Mannschaft in Front zu bringen.

Auch in der Folge wackelte die Defensive der Hauptstädter, die auf Achraf Hakimi und Sergio Ramos in der Startformation verzichtet hatten. Der 17-jährige El Chadaille Bitshiabu verlor im eigenen Strafraum den Ball an Krépin Diatta. Dieser bediente Wissam Ben Yedder, der eiskalt abschloss (17.).