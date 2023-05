Ligue 1: Volland will zurück nach Deutschland! Monaco-Stürmer für Bundesliga-Rückkehr offen

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Kevin Volland will seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei der AS Monaco erfüllen, sieht sich langfristig aber nicht im Ausland. Im Interview mit ran sagte der 31-Jährige, dass er sich im Fürstentum „sehr wohl fühle, auch privat“. Es sei deshalb „aktuell die Lage, dass ich bis 2024 in Monaco bleibe“.

Dennoch kündigte der frühere Profi von Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim an, in die Heimat zurückkehren zu wollen: „Meine Familie und mich zieht es auf jeden Fall zurück nach Deutschland in die Heimat, wir wollen auch nach der Karriere wieder im Allgäu leben. Aber was dann genau wird, muss man mal schauen.“

Wie es nach Ablauf seines Vertrags weitergeht, weiß Volland noch nicht. Er müsse „dann schauen, ob man hier nochmal verlängert, ob man nochmal irgendwo in der Bundesliga unterschreibt oder auf was man dann noch Lust hat.“

Nach einer baldigen Rückkehr in die DFB-Elf sieht es derweil nicht aus, laut Volland bestehe zu Bundestrainer Hansi Flick „aktuell kein Kontakt“.