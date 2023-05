Lionel-Messi-Knall bei PSG: "Er wird zum Sündenbock für den System-Bankrott"

Der Knall um Weltmeister Lionel Messi bei Paris St. Germain bewegt die Fußball-Welt - in seiner Heimat in besonderem Maße.

Messis Suspendierung wegen einer nicht genehmigten Saudi-Arabien-Reise stößt in den argentinischen Medien auf teils heftige Kritik. Aber auch in Frankreich herrscht große Verwunderung.

Messi-Knall in Paris: Presse und Fans reagieren

So verteidigte die Tageszeitung La Nación Messi: „Der Bruch kommt, nachdem ein Tsunami in einem Wasserglas entstanden ist, der ein kleines Problem in einen Konflikt ohne Wiederkehr verwandelt hat. Hätte PSG das getan, wenn sie und Messi die Champions League gewonnen hätten?“