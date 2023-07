PSG: Frontalangriff auf Mbappé! "Kein Anführer"

„Mit seinem Verhalten in den vergangenen beiden Jahren zeigt Mbappé, dass er noch kein Spieler ist, der eine Mannschaft wirklich führen kann. Er ist ein großer Spieler, kein Anführer. Er ist ein großer Torjäger, kein kreativer Kopf. Es ist schwierig, eine Mannschaft um ihn herum aufzubauen“, erklärte der 53-Jährige bei L‘Équipe .

PSG habe vor Mbappé existiert und werde „nach ihm existieren. Er ist seit sechs Jahren in Paris und in diesen sechs Spielzeiten haben fünf verschiedene Vereine die Champions League gewonnen. Keiner von ihnen hatte Mbappé in seinen Reihen. Das bedeutet, dass es durchaus möglich ist, diesen Wettbewerb auch ohne ihn zu gewinnen“.