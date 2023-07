Wie Bernd Schuster einst bei Barca: Mbappé auf Spuren einer deutschen Legende

Zumal: Weil Mbappé eine Verlängerung seines bis 2024 datierten Vertrages ablehnt, will der Scheichklub den Angreifer unbedingt in diesem Sommer verkaufen, um noch eine Ablösesumme einzustreichen .

Doch Mbappé hat wohl andere Pläne und will die anstehende Spielzeit noch in Paris verbringen, um sich dann 2024 ablösefrei Real Madrid anschließen zu können, wie PSG vermutet.

Die Fronten wirken so sehr verhärtet, dass der 24-Jährige sogar bereit sein soll, sein letztes Vertragsjahr auf der Bank oder der Tribüne abzusitzen , wie die Nachrichtenagentur AFP nach Informationen aus Mbappés Umfeld berichtet.

Macht es Mbappé wie Schuster?

Ein unvorstellbares Szenario - aber eines, das sich bereits in den 80er Jahren mit deutlichen Parallelen abgespielt hatte, wie die Marca nun ausgegraben hat. Hauptdarsteller seinerzeit: der frühere deutsche Nationalspieler Bernd Schuster und der FC Barcelona - sowie damals wie heute in einer Nebenrolle Real Madrid.

Der Reihe nach: Der heute 63 Jahre alte Schuster, der den Großteil seiner erfolgreichen Karriere in Spanien verbrachte, war 1980 als 20-Jähriger zu Barca gewechselt, weil er sich beim 1. FC Köln mit dem damaligen Trainer Karl-Heinz Heddergott überworfen hatte.

Dem Mittelfeld-Regisseur haftete dabei nicht zuletzt der Ruf eines Querkopfes an - auch danach in Barcelona eckte er immer wieder mit den Verantwortlichen an, darunter den Trainern Udo Lattek und Terry Venables sowie Präsident Josep Lluis Nunez.