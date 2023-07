Zoff-Gefahr bei PSG! Torwart-Chaos bahnt sich an

Wer wird am 13. August beim Auftakt-Spiel in der Ligue 1 zwischen den Pfosten bei Paris Saint-Germain im Heimspiel gegen Lorient stehen?

Zwei Jahre nach seiner Ankunft in der französischen Hauptstadt und zwölf Monate nachdem er von Christophe Galtier zur klaren Nummer eins auserkoren wurde, fängt Gianluigi Donnarumma erneut bei Null an.

In der Spielzeit 2021/2022 saß der italienische Nationaltorwart die meiste Zeit hinter Keylor Navas auf der Ersatzbank. In der vergangenen Saison genoss er endlich den Status als Nummer eins.

Doch bisher und wie schon früher beim AC Mailand mangelt es bei ihm an Konstanz. „Wie sagt man so schön über den Gigi: Er hält die Unhaltbaren fest und macht Böcke bei den einfachsten Bällen“, fasst Ex-PSG-Torwart Jérôme Alonzo im Gespräch mit SPORT1 zusammen:

„2022/2023 hat er im Grunde genommen eine solide Saison gespielt, mehr aber auch nicht. Er blieb im Endeffekt leicht unter den Erwartungen, auch weil er insbesondere in der Champions League nicht überragte, beziehungsweise nicht die entscheidende Rolle spielen konnte.“

Rekorde, Tore und Titel! So lief Mbappés bisheriger Weg

Rekorde, Tore und Titel! So lief Mbappés bisheriger Weg

Zukunft von Donnarumma im PSG-Tor ist ungewiss

Luis Enrique ist entsprechend kein großer Fan des 24-Jährigen, so ist in diesen Tagen an der Seine zu hören. Galtiers Nachfolger wünsche sich einen offenen Konkurrenzkampf mit einem neuen Gesicht.