Wahi spricht über geplatzten SGE-Wechsel: "Ich bereue nichts"

Der Franzose, der in der letzten Saison 19 Tore in 33 Spielen für seinen Ex-Klub HSC Montpellier erzielte, stand bei Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea auf dem Zettel. Letztlich jedoch platzte er Wechsel zur Eintracht - und er landete beim RC Lens.

Wahi: „Dieser Transfermarkt war besonders“

„Dieser Transfermarkt war auch besonders, weil die Saudis auf den Markt gekommen sind. Aber nein, ehrlich gesagt ist mir das nicht so sehr in den Sinn gekommen, weil ich mir immer gesagt habe, dass es gut wäre, in Frankreich zu bleiben. Ich brauchte einen Schritt“, erklärte Wahi. Den ist er nun gegangen.