Hütter geht bei PSG unter - Mbappé, Kolo Muani und Dembélé treffen bei Sieg

Ex-Bundesliga-Trainer Adi Hütter hat mit der AS Monaco eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Die Monegassen gingen mit 2:5 bei Paris Saint-Germain unter und verbleiben auf Rang drei der Ligue 1.

Gonçalo Ramos hatte PSG früh in Führung gebracht (18.). Takumi Minamino glich wenig später aus (22.). Noch vor der Halbzeit stellte Superstar Kylian Mbappé per Strafstoß wieder denselben Abstand her (39.).