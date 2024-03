"Was Mbappé tut, ist ein Skandal": Experte kritisiert PSG-Star

Nach seiner Auswechslung zur Halbzeit hatte sich Mbappé rasch umgezogen, anschließend schlenderte er mit dem Handy am Ohr durch die Katakomben und auf der Tartanbahn umher und winkte zu den Fans seines Ex-Klubs. Auch für ein Selfie hatte Mbappé, der wahrscheinlich im Sommer zu Real Madrid wechselt , Zeit. Zu guter Letzt nahm er entspannt auf der Tribüne im Kreise seiner Mutter und Beraterin Platz und nahm ein 0:0 am Ende zur Kenntnis.

„So ein Zirkus“: Experte kritisiert Mbappé

„Was Mbappé tut, ist ein Skandal. Luis Enrique hat das Recht, ihn herauszunehmen, aber er muss nicht das tun, was er getan hat. Die Selfies, die Ehrenrunde, was ist das? So ein Zirkus“, urteilte der ehemalige Nationalspieler Christophe Dugarry in seiner Funktion als Experte bei RMC Sport über das Handeln von Mbappé.