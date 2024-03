PSG-Trainer mit Spitze gegen Mbappé

Auf einer Pressekonferenz am Freitag behauptete der PSG-Coach: „Wenn alles gut geht, werden wir nächste Saison in allen Belangen eine bessere Mannschaft haben: offensiv, defensiv, taktisch. Ich habe keinen Zweifel daran.“

Am Freitagabend hatte sich PSG im Ligue-1-Topspiel mit einem torlosen Remis von der AS Monaco getrennt. Mbappé wurde in der Halbzeit ausgewechselt und verfolgte den zweiten Abschnitt von der Tribüne.