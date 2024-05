In der Bundesliga glücklos - in der Heimat ein Held

In früheren Zeiten war die AS Saint-Etienne eine der feinsten Adressen des französischen Fußballs.

Die ruhmreichen Tage von Platinis Erben sind inzwischen allerdings eine Weile her: Der letzte Meistertitel gelang im Jahr 1981, der sportliche Bedeutungsverlust gipfelte zuletzt im Abstieg aus der Ligue 1 2022 .

Irvin Cardona für AS Saint-Etienne ein Glücksgriff

Am heutigen Donnerstagabend beginnt für Saint-Etienne die Relegation gegen den FC Metz - und ein Schlüsselspieler in diesen Schicksalsspielen ist Irvin Cardona, der zu Beginn des Jahres vom FC Augsburg in seine französische Heimat verliehen wurde.