Schlammschlacht um Kylian Mbappé - PSG reagiert mit anonymem Hammer-Statement

Mbappé erhebt heftige Vorwürfe

Die Wortmeldung ist das nächste Kapitel in einer Wechsel-Saga, die endgültig zur Schlammschlacht wird. Mbappé hatte zuvor auf einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft gegen PSG nachgetreten.

„Man hat es mir ins Gesicht gesagt, man hat heftig mit mir gesprochen, also war ich überzeugt, dass ich nicht spielen würde“, sagte Mbappé dabei in einer Anspielung auf die Al-Khelaifi. Die Klub-Bosse in Paris hatten Mbappé den Wunsch nach einem ablösefreien Wechsel verübelt, zu Beginn der abgelaufenen Saison war er aus dem Kader gestrichen worden.