Mbappé tritt gegen PSG nach

Am Montagabend endete eine Transfersaga endgültig. Kylian Mbappé wird in der kommenden Saison offiziell für Real Madrid auflaufen . Im Rahmen einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft hat sich der Weltstar nun erstmals nach dem Wechsel öffentlich geäußert.

Mbappé: „Man hat heftig mit mir gesprochen“

Einzig PSG-Trainer Luis Enrique und dem strategischen Berater Luis Campos habe er es zu verdanken, dass er in seinem letzten Jahr in Paris zum Einsatz kam. „Luis Enrique und Luis Campos haben mich gerettet. Ohne sie hätte ich nie wieder einen Fuß auf den Platz gesetzt“, sagte Mbappé.

„Von dem Moment an, als ich den Rasen betreten habe, denke ich, dass es eine erfolgreiche Saison war. Ich bin am meisten stolz auf diese Saison, wenn ich weiß, was ich alles durchmachen musste, um spielen zu können. Und selbst wenn sie in Bezug auf die Leistung etwas weniger meinen Standards entspricht, denke ich, dass es die beste Saison meiner Karriere ist“, erläuterte Mbappé.