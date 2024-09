Aus dem Schatten von Mbappé - Frankreich hat eine neue Tormaschine

Barcola tritt aus Mbappés-Schatten heraus

Noch in der vergangenen Saison hatte der abgewanderte Superstar so sehr den Fokus auf sich gelenkt, dass der aktuelle Senkrechtstarter von PSG unter dem Radar flog. Beide Offensivstars ziehen am liebsten von links in die Mitte, beide überzeugen mit ihrem überragenden Antritt und Dribblings. Und so war Barcola noch nicht so gefragt.