Entscheidung im Mbappé-Zoff! PSG soll 55 Millionen Euro zahlen

Kylian Mbappé fordert von seinem Ex-Klub ausstehende Gehälter und Sonderzahlungen ein. Der französische Liga-Verband verurteilt PSG zu einer Zahlung in zweistelliger Millionenhöhe - doch der Verein will nicht zahlen.

Der französische Fußballstar Kylian Mbappé hat im Rechtsstreit mit seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain zumindest vor dem Sportgericht einen Sieg errungen. Der französische Liga-Verband LFP verurteilte PSG am Donnerstag zu einer Zahlung von 55 Millionen Euro an Mbappé. Der Stürmer hatte diesen Betrag für noch ausstehende Gehälter und Sonderzahlungen eingefordert .

Paris, das demnach binnen einer Woche zahlen soll, kündigte an, dieser Aufforderung nicht nachzukommen und die Entscheidung eines zivilen Gerichts abzuwarten. „Angesichts der Grenzen der rechtlichen Kompetenz der LFP-Kommission, in dieser Angelegenheit eine umfassende Entscheidung zu treffen, muss sie nun einer anderen Gerichtsbarkeit vorgelegt werden“, hieß es in einer Mitteilung. Die Nachrichtenagentur AFP zitierte eine Klub-Quelle mit den Worten: „Wir zahlen nicht!“