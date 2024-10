Klopp? "Red Bull wird für Bayern harter Konkurrent"

Stefan Effenberg spricht Klartext zum Engagement von Jürgen Klopp bei Red Bull. Der SPORT1-Experte hat in seiner Kolumne aber auch zur Absage von Bernd Leno und zur deutschen Nationalmannschaft in der Nations League eine Meinung.

das überraschende Engagement von Jürgen Klopp, als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull anzuheuern , elektrisiert weiterhin die Fußball-Welt - für mich geht es in die Richtung, dass er ein Mentor sein wird. Mit Aktenkoffer und Anzug ins Büro zu gehen, das ist Jürgen Klopp jedenfalls nicht.

RB gewinnt unglaublich viel Expertise durch Klopp

Man kennt Jürgen Klopp ja auch aus seiner Zeit in Mainz, bei Borussia Dortmund und in Liverpool, dass er nämlich über Jahre etwas aufbaut - es macht von daher Sinn, ihm einen Fünf-Jahres-Vertrag zu geben und das durchzuziehen.

RB gewinnt durch Klopp nun unglaublich viel Expertise dazu. Ich glaube auch, dass Red Bull in den nächsten Jahren für den FC Bayern in der Bundesliga nun ein harter Konkurrent wird.

Du hast nun so viel Fachkompetenz dazugewonnen, und ja auch nicht nur in Leipzig, sondern auch in New York, Brasilien und vielen anderen Standorten.