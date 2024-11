Torwart-Beben bei PSG deutet sich an!

Enrique hält demnach große Stücke auf den russischen Torwart, für den PSG 20 Millionen Euro an Krasnodar zahlte. Eine stolze Summe für eine Nummer Zwei, die nun aber unerwartet in der Hierarchie aufsteigen könnte. In der Ligue 1 stand der 25 Jahre alte Nationaltorhüter gegen RC Lens zwischen den Pfosten und hielt beim 1:0 Erfolg seinen Kasten sauber. Vom Trainer erhielt Safonov in der Pressekonferenz danach prompt ein Sonderlob: „Heute hat Safonov für uns eine gewisse Überlegenheit geschaffen. Er war sehr gut und es war nicht einfach für ihn. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung.“