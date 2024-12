Ronaldo kassiert deutlichen Konter! "Er redet Scheiße"

Nach seiner Kritik an der Ligue 1 kassiert Cristiano Ronaldo deutliche Widerworte.

Die Kritik von Cristiano Ronaldo am Niveau der Ligue 1 schlägt weiter hohe Wellen. Nachdem bereits die französische Liga auf ihrem X-Account mit einer Stichelei gegen Ronaldo reagiert hatte, wählte der frühere französische Nationalspieler Adil Rami deutliche Worte in Richtung des portugiesischen Superstars.

„Er redet Sch***“, sagte der 39-Jährige in einem Twitch -Stream. „Nur weil er eine verrückte Karriere hatte, heißt das nicht, das es der Wahrheit entspricht, sobald er etwas sagt.“

Ronaldo hatte sich im Rahmen der Global Soccer Awards am Freitag abwertend zur französischen Liga geäußert. „Die Saudi League ist natürlich besser als die Ligue 1. Frankreich hat nur PSG. Der Rest ist erledigt“, sagte Ronaldo.

Rami hielt Ronaldos Worte für einen „PR-Gag“. Und der französische Weltmeister von 2018 ergänzte: „Wir haben Verteidiger, das sind Maschinen! Wenn man ihn in die Ligue 1 stecken würde, wird er aufgefressen.“

Rami: „Ronaldo hat einen Fehler gemacht“

Der frühere Innenverteidiger outete sich selbst als Ronaldo-Fan. „Ich bin Team Ronaldo, aber er hat einen Fehler gemacht. Wenn er sagt, dass die saudi-arabische Meisterschaft besser als die französische ist, führt er viele Leute in die Irre.“

Rami wurde in der Jugend des OSC Lille ausgebildet, spielte dann unter anderem im Spanien für Valencia und Sevilla, sowie in Italien für die AC Mailand. Von 2017 bis 2019 lief er für Olympique Marseille in Frankreich auf, zuletzt spielte er für ESTAC Troyes, ehe er 2023 seine Karriere beendete.