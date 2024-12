Zieht es Ex-Frankfurt-Trainer auf die Insel?

Mit der AS Monaco steht Adi Hütter in der Ligue 1 derzeit gut da. Allerdings läuft sein Vertrag nur noch bis zum Saisonende, weshalb sich der Trainer auch anderweitig umsieht.

Zwar rangiert die AS Monaco derzeit zehn Punkte hinter Spitzenreiter PSG , doch Adi Hütter hat dem Klub aus dem Fürstentum neue Stabilität verliehen. Im vergangenen Sommer wurde Monaco im ersten Jahr unter dem ehemaligen Frankfurter Trainer Vizemeister.

Der Vertrag von Hütter in Monaco läuft nur noch bis zum Saisonende. Doch was mach der 54-Jährige, verlässt er die AS vielleicht bereits im Januar?