Nach Ausraster: Heftige Sperre für Lyon-Trainer Paulo Fonseca

Der Portugiese darf bis zum 30. November nicht an der Seitenlinie stehen, das entschied die Disziplinarkommission der französischen Fußball-Liga (LFP) am Mittwoch. Damit fehlt der 52-Jährige dem Klub über das Ende dieser Saison hinaus. Bis zum 15. September ist ihm zudem der Zutritt zur Umkleidekabine seines Teams an Spieltagen verboten.