Entwicklung "positiv": PSG-Star Dembélé mit Muskeldehnung

Im Halbfinal-Hinspiel in London erzielte der Franzose den Siegtreffer, musste später aber ausgewechselt werden.

Der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain darf im Halbfinal-Rückspiel der Champions League auf einen Einsatz von Ousmane Dembélé hoffen. Der Siegtorschütze aus dem Hinspiel beim FC Arsenal (1:0) habe eine „Muskeldehnung im rechten Oberschenkel“ erlitten, teilte PSG am Freitag mit. Seine Situation entwickle sich jedoch „positiv“.

Dembélé war am Dienstag in der 70. Minute verletzt ausgewechselt worden, zuvor hatte der Franzose mit seinem Treffer das Tor zum Finale in München weit aufgestoßen. „Ich habe etwas gespürt, aber mir geht es gut“, hatte der 27-Jährige nach dem Abpfiff betont.