Ligue 1: Steigt ein Traditionsklub erneut ab?

AS Saint-Étienne steht vor dem Gang in die Ligue 2. Der französische Traditionsklub muss vor dem letzten Spieltag auf Schützenhilfe hoffen.

Der nächste Absturz droht! AS Saint-Étienne - zehnmaliger französischer Meister - steht vor dem letzten Spieltag der Ligue 1 auf einem Abstiegsplatz, wodurch der erneute Gang in die 2. Liga droht.

Saint-Étienne hofft auf den Relegationsplatz

AS trifft am Samstag (21 Uhr) Uhr auf den FC Toulouse, für den es am letzten Spieltag um nichts mehr geht. Die Mannschaft von Ex-Bundesliga-Spieler Niklas Schmidt (Werder Bremen) belegt mit 39 Punkten den zwölften Platz.