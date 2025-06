Der Fall Olympique Lyon: Ein Klub im Schockzustand

Etwa am Gitter der Basilika Notre-Dame de Fourvière und an mehreren Brücken der Ringautobahn hingen Plakate mit der Aufschrift: „Textor raus!“ Auch auf dem Vereinsgelände in Décines machten Fans ihrem Ärger über Investor John Textor Luft.

Kritik an Textor! „Er ist ein Schönredner“

Die Nationale Kontroll- und Verwaltungsdirektion (DNCG) ordnete am Dienstag wegen Verstößen gegen die Finanzauflagen die Rückstufung in die Ligue 2 an, die Begründung ihrer Entscheidung wird die DNCG dem Klub per Post übermitteln. Lyon kündigte umgehend an, Berufung einlegen zu wollen.