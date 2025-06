Ein umstrittenes Fußball-Imperium in Aufruhr

Die „Eagle Football Holding“ um US-Investor John Textor ist nach dem angeordneten Zwangsabstieg von Olympique Lyon in aller Munde. Was hat es mit dem Multi-Klub-Konstrukt auf sich?

Lyon-Investor Textor bei den Fans am Pranger

Nachdem die französische Finanzaufsicht Olympique Lyon am Dienstag zum Zwangsabstieg verdonnert hat, entlud sich der Ärger der Fans an Investor Textor. Der Amerikaner werde „niemals einer von uns sein“, schrieb „Les Bad Gones“, der größte Fanklub von „OL“. Er sei vielmehr ein „Botafogo-Anhänger“.

Investorengruppe droht Textor mit rechtlichen Schritten

Und Textor droht weiteres Ungemach. Wie die Financial Times am Freitag berichtete, drohe eine Investorengruppe um Hedgefonds-Milliardär Jamie Dinan dem Lyon-Boss mit rechtlichen Schritten.

Der Lyon-Boss eckt immer wieder an. Im Zuge des Zoffs um die TV-Rechtevergabe legte sich Textor Anfang des Jahres mit PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi an, der ihn als „Cowboy“ bezeichnet haben soll. Textor trat daraufhin beim folgenden Ligaspiel gegen Paris mit einem entsprechenden Hut auf.

„Hollywood‘s Virtual Reality Guru“ baut Fußball-Imperium auf

Noch im gleichen Jahr wurde Textor Mehrheitseigner beim belgischen Klub RWD Molenbeek. Anfang 2022 kaufte er 90 Prozent der Anteile am aktuellen Klub-WM-Teilnehmer Botafogo. Zudem unterhält die Holding eine Nachwuchsakademie in Florida.

Multi-Klub-Konstrukte sind ein verbreitetes Phänomen

Der 59-Jährige verkaufte seine Klubanteile an Woody Johnson , Miteigentümer der NFL-Franchise New York Jets. Multi-Club-Ownership gibt es auch über verschiedene Sportarten hinweg.

Schattenseiten der Klub-Imperien

Doch zurück zu Textor: Der Verkauf seiner Anteile an Crystal Palace offenbarte die Schattenseiten der Klub-Konglomerate. Denn seit Wochen war durch seine Verstrickung in die Klubs aus Lyon und London die gleichzeitige Teilnahme beider Klubs an der Europa League in Gefahr.