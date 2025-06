Erste Chefin! US-Milliardärin übernimmt abgestürzten Topklub Lyon

Neue Lyon-Chefin geht neue Wege

Kang ist auch für die erste Multi-Team-Organisation im Frauenfußball verantwortlich, sie hält auch die Mehrheit der Anteile am US-Team Washington Spirit. Zudem steht sie in England den London City Lionesses vor, die jüngst in die erste Liga aufgestiegen sind.

In Folge gingen die Fans gegen Eigentümer Textor auf die Barrikaden, woraufhin dieser am Samstag seinen Rückzug verkündete.

„Michele ist die ideale Wahl, um OL in die nächste Phase zu führen und ich habe volles Vertrauen in sie und Olympique Lyon, das unter ihrer Führung stärker hervorgehen wird“, wurde Textor in der Mitteilung zitiert. Die in Südkorea geborene Geschäftsfrau wird zugleich nun zur geschäftsführenden Präsidentin der Eagle Football Group, unter deren Dach der gesamte Verein Olympique Lyon vereint ist.