Fußballtransfers: Rückkehr von Ex-BVB-Star Aubameyang perfekt

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang kehrt zu Olympique Marseille zurück. Wie der französische Fußball-Erstligist am Dienstag bestätigte, wird der 36 Jahre alte Gabuner, der zuletzt vereinslos war, am Mittwoch an der Côte d’Azur erwartet. Die Vertragsunterschrift soll nach dem Medizincheck am Donnerstag erfolgen.