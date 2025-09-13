Ex-FC-Bayern-Star sorgt für "Märchen": Besser kann ein Debüt nicht laufen!

Felix Kunkel 13.09.2025 • 10:11 Uhr Der langjährige Bayern-Profi Benjamin Pavard trifft bei seinem Debüt für Olympique Marseille. Für den Franzosen ist es eine ganz besondere Premiere.

Gleich in seinem ersten Spiel für seinen neuen Klub hat der ehemalige Bayern-Profi Benjamin Pavard sein erstes Tor erzielt. Beim souveränen 4:0-Sieg gegen Lorient traf der Neuzugang von Olympique Marseille zum zwischenzeitlichen 2:0.

Die französische Presse bezeichnete Pavards Auftritt unisono als „Traumdebüt“. L‘Équipe schrieb: „Der Weltmeister von 2018 hätte sich kaum ein besseres Debüt erträumen können.“

Während die Zeitung Le Figaro sogar von einem „Märchen“ sprach, hieß es bei Le Parisien: „Einen besseren Start kann man in diesem Stadion, das für seine Leidenschaft bekannt ist, nicht hinlegen. Benjamin Pavard brauchte nicht lange, um das Publikum im Vélodrome für sich zu gewinnen.“

Erfolgreicher Kaltstart bei Olympique Marseille

In der 20. Minute war Pavard nach einer Ecke von Mason Greenwood direkt zur Stelle und baute die Führung mit einem kraftvollen Kopfball unter die Latte aus. Bemerkenswert: Es war sein erstes Tor überhaupt in der Ligue 1, da der 29 Jahre alte Verteidiger bei seinem früheren Verein Lille (21 Spiele) keinen Treffer hatte erzielen können.

Erst am Deadline Day war Pavard überraschend auf Leihbasis von Inter Mailand nach Marseille gewechselt und hatte nicht viel Zeit zur Eingewöhnung. Nur zwei Tage nach seiner Rückkehr aus der Länderspielpause mit Frankreichs Nationalteam stand er am Freitagabend gegen Lorient in der Startelf.

Auch defensiv überzeugte Pavard als Teil der Dreierkette. Nach einer starken Leistung wurde er in der 78. Minute ausgewechselt.

Pavard: „Ich bin sehr glücklich“

„Ich bin sehr zufrieden mit meinem ersten Spiel im Stade Vélodrome. Meine Familie war auf der Tribüne, ich bin sehr glücklich, dass ich ein Tor erzielt habe“, freute sich Pavard über sein gelungenes Debüt bei Ligue 1+.

Der Franzose merkte an, noch nicht am Leistungsmaximum zu sein: „Ich werde noch stärker werden. Mir fehlte es an Kondition. In den letzten Tagen der Transferperiode ging alles sehr schnell.“

