Fix! Neuer Job für Neppe

Marco Neppe kehrt auf die europäische Fußballbühne zurück: Der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern tritt am 1. Oktober den Posten des Sportdirektors beim Paris FC an. Das bestätigte der Verein am Mittwoch offiziell.
Neuer Job für Neppe
„Der Paris FC freut sich sehr, Marco Neppe in der sportlichen Leitung willkommen zu heißen. Er wird uns seine Erfahrung auf höchstem Niveau aus einem der größten europäischen Vereine mit einer prestigeträchtigen Erfolgsbilanz einbringen“, wird Pierre Ferracci, Präsident der Franzosen, in einem Statement zitiert.
Neppe arbeitete zehn Jahre beim FC Bayern
Erst im Sommer stieg der Klub in die Ligue 1 auf. In der aktuellen Übergangsphase werden Neppes „Kompetenzen bei der weiteren Zusammenstellung eines qualitativ hochwertigen Kaders von unschätzbarem Wert sein“, sagte Ferracci weiter. Laut Medienberichten soll Neppe dem Paris FC bereits in den vergangenen Monaten beratend zur Seite gestanden haben.
Zuvor arbeitete Neppe rund sieben Monate lang als externer Berater für den MLS-Klub Toronto FC. In dieser Zeit analysierte er unter anderem die Kaderstruktur, die Akademie, Transfers und die Spielphilosophie. Im März 2025 trennten sich die Wege dann wieder. Zwischen 2014 und 2024 war er in verschiedenen Positionen für die Münchner tätig.
In Paris trifft Neppe unter anderem auf Torhüter Kevin Trapp, der sich im August dem französischen Hauptstadtklub anschloss.