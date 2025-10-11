Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ligue 1
Ligue 1
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Ligue 1>

Ex-Hannoveraner wird Hütter-Nachfolger in Monaco

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Ex-Hannoveraner beerbt Hütter

Der Nachfolger von Adi Hütter steht fest: Ein ehemaliger Hannoveraner wird neuer Trainer der AS Monaco.
Auf nach Monaco: Sébastien Pocognoli
Auf nach Monaco: Sébastien Pocognoli
© AFP/SID/JOHN THYS
SID
Der Nachfolger von Adi Hütter steht fest: Ein ehemaliger Hannoveraner wird neuer Trainer der AS Monaco.

Der frühere Bundesliga-Profi Sébastien Pocognoli wird Nachfolger des entlassenen Adi Hütter als Trainer bei der AS Monaco.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das gab der frühere Europapokal-Finalist am Samstagabend bekannt. Der 38 Jahre alte Belgier Pocognoli trainierte bislang Union Saint-Gilloise in seiner Heimat, dort besaß er noch einen Vertrag bis Saisonende.

Pocognoli schrieb Erfolgsgeschichte

Pocognoli, der von Januar 2013 bis Sommer 2014 30 Liga-Partien für Hannover 96 bestritten hatte, war seit 2024 als Nachfolger von Alexander Blessin (mittlerweile FC St. Pauli) Coach bei Saint-Gilloise und hatte den Klub zum ersten Meistertitel der Klub-Geschichte sowie in die Champions League geführt.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Hütter war am Freitag von seinen Aufgaben entbunden worden. Wer Pocognolis Nachfolger beim belgischen Hauptstadtklub wird, steht noch nicht fest.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite