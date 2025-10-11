Ex-Hannoveraner wird Hütter-Nachfolger in Monaco

SID 11.10.2025 • 20:57 Uhr Der Nachfolger von Adi Hütter steht fest: Ein ehemaliger Hannoveraner wird neuer Trainer der AS Monaco.

Der frühere Bundesliga-Profi Sébastien Pocognoli wird Nachfolger des entlassenen Adi Hütter als Trainer bei der AS Monaco.

Das gab der frühere Europapokal-Finalist am Samstagabend bekannt. Der 38 Jahre alte Belgier Pocognoli trainierte bislang Union Saint-Gilloise in seiner Heimat, dort besaß er noch einen Vertrag bis Saisonende.

Pocognoli schrieb Erfolgsgeschichte

Pocognoli, der von Januar 2013 bis Sommer 2014 30 Liga-Partien für Hannover 96 bestritten hatte, war seit 2024 als Nachfolger von Alexander Blessin (mittlerweile FC St. Pauli) Coach bei Saint-Gilloise und hatte den Klub zum ersten Meistertitel der Klub-Geschichte sowie in die Champions League geführt.