Ligue 1: Kehrer fliegt bei PSG-Patzer

Julius Schamburg 29.11.2025 • 19:19 Uhr Paris Saint-Germain patzt in der Ligue 1 und droht die Tabellenführung zu verlieren. Bei der AS Monaco fliegt ein deutscher Nationalspieler vom Platz - für den Sieg reicht es dennoch.

Paris Saint-Germain hat im Topspiel mit 0:1 (0:0) bei der AS Monaco verloren und muss um die Tabellenführung in der Ligue 1 bangen.

Takumi Minamino erzielte den entscheidenden Treffer für die Monegassen (68.). In der Schlussphase wurde Nationalspieler Thilo Kehrer mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen (80.).

Kehrer nach Platzverweis fassungslos

Kehrer war als letzter Mann in einen Zweikampf verwickelt und brachte Gegenspieler Ibrahim Mbaye unglücklich zu Fall.

Der VAR schaltete sich ein und Schiedsrichter Clément Turpin stellte Kehrer nach Ansicht der Bilder vom Feld. Der Ex-Schalker konnte es nicht fassen und diskutierte mit dem Offiziellen, ehe er frustriert vom Platz trottete.

Paul Pogba von den Fans gefeiert

Monaco brachte den knappen Vorsprung dennoch ins Ziel und sicherte sich den Sieg. Paul Pogba wurde in der 86. Minute für Torschütze Minamino eingewechselt und dabei von den Fans abgefeiert.