Ligue 1: Kehrer fliegt bei PSG-Patzer

Paris Saint-Germain hat im Topspiel mit 0:1 (0:0) bei der AS Monaco verloren und muss um die Tabellenführung in der Ligue 1 bangen.
Kehrer fliegt bei PSG-Patzer
Takumi Minamino erzielte den entscheidenden Treffer für die Monegassen (68.). In der Schlussphase wurde Nationalspieler Thilo Kehrer mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen (80.).
Kehrer nach Platzverweis fassungslos
Kehrer war als letzter Mann in einen Zweikampf verwickelt und brachte Gegenspieler Ibrahim Mbaye unglücklich zu Fall.
Der VAR schaltete sich ein und Schiedsrichter Clément Turpin stellte Kehrer nach Ansicht der Bilder vom Feld. Der Ex-Schalker konnte es nicht fassen und diskutierte mit dem Offiziellen, ehe er frustriert vom Platz trottete.
Paul Pogba von den Fans gefeiert
Monaco brachte den knappen Vorsprung dennoch ins Ziel und sicherte sich den Sieg. Paul Pogba wurde in der 86. Minute für Torschütze Minamino eingewechselt und dabei von den Fans abgefeiert.
Nun droht PSG (30 Punkte) die Tabellenführung zu verlieren. Olympique Marseille (28 Punkte) könnte am Samstagabend mit einem Sieg gegen den FC Toulouse am Pariser Hauptstadtklub vorbeiziehen. Monaco belegt mit 23 Punkten Platz sechs.