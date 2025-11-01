Newsticker
Vor Kracher mit dem FC Bayern: PSG jubelt spät

PSG jubelt spät vor Bayern-Kracher

PSG siegt gegen Nizza glanzlos in der Nachspielzeit. Einige Stars wurden für den Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern geschont.
An Halloween wird PSG-Trainer Luis Enrique mit einer ungewöhnlichen Frage konfrontiert. Der Spanier erklärt seine Sicht auf die Angst im Fußball sowie im Leben - und warum es wichtig ist, sich ihr zu stellen.
SID
Paris Saint-Germain hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München gefeiert.

Der Titelverteidiger besiegte OGC Nizza in letzter Minute 1:0 (0:0) und festigte seine Tabellenführung in der Ligue 1.

Ramos erlöst PSG in der Nachspielzeit

Dem eingewechselten Goncalo Ramos gelang der erlösende Treffer in der Nachspielzeit (90.+4). Trainer Luis Enrique schonte mit Blick auf das Spiel gegen die Münchner am Dienstag einige Stammspieler.

Paris bestimmte zwar über weite Strecken die Begegnung, große Chancen spielten sich die Gastgeber aber nicht heraus.

