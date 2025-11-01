Vor Kracher mit dem FC Bayern: PSG jubelt spät

SID 01.11.2025 • 19:13 Uhr PSG siegt gegen Nizza glanzlos in der Nachspielzeit. Einige Stars wurden für den Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern geschont.

Paris Saint-Germain hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München gefeiert.

Der Titelverteidiger besiegte OGC Nizza in letzter Minute 1:0 (0:0) und festigte seine Tabellenführung in der Ligue 1.

Ramos erlöst PSG in der Nachspielzeit

Dem eingewechselten Goncalo Ramos gelang der erlösende Treffer in der Nachspielzeit (90.+4). Trainer Luis Enrique schonte mit Blick auf das Spiel gegen die Münchner am Dienstag einige Stammspieler.