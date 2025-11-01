Vor Kracher mit dem FC Bayern: PSG jubelt spät

Paris Saint-Germain hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München gefeiert.
PSG jubelt spät vor Bayern-Kracher
PSG siegt gegen Nizza glanzlos in der Nachspielzeit. Einige Stars wurden für den Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern geschont.
Der Titelverteidiger besiegte OGC Nizza in letzter Minute 1:0 (0:0) und festigte seine Tabellenführung in der Ligue 1.
Ramos erlöst PSG in der Nachspielzeit
Dem eingewechselten Goncalo Ramos gelang der erlösende Treffer in der Nachspielzeit (90.+4). Trainer Luis Enrique schonte mit Blick auf das Spiel gegen die Münchner am Dienstag einige Stammspieler.
Paris bestimmte zwar über weite Strecken die Begegnung, große Chancen spielten sich die Gastgeber aber nicht heraus.